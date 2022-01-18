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Мнения     18.01.2022 06:35

Администрирование Северного морского пути должно перейти к "Росатому" - Лихачев

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Теги:  Росатом  Минтранс  Северный морской путь 

18 января   Mossovetinfo.ru - Глава «Росатома» Алексей Лихачев считает, что администрирование СМП должно перейти к "Росатому". Такое мнение он высказал, комментируя журналистам заблокированние во льдах Арктики 20 судов в конце 2021 года.

Лихачев полагает, что суда оказались заблокированными из-за несогласованности действий с Минтрансом.

По словам Лихачева, в ближайшее время планируется обсудить вопрос полномочий между "Росатомом" и Минтрансом в части навигации по Северному морскому пути.

ПРАЙМ, со ссылкой на слова Лихачева, сообщает, что на совещании, которое провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, достигнута договоренность провести в феврале-марте большую сессию по перераспределению обязанностей на Северном морском пути.

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Карта места

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Теги: 
Росатом  Минтранс  Северный морской путь 

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