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31.05.2021, 09:31
Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32
31 мая. Mossovetinfo.ru — Американский ученый, эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез в эфи...
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27.05.2021, 18:07
Эксперты прогнозируют падение цен на подержанные автомобили
27 мая. Mossovetinfo.ru — Эксперты прогнозируют, что до конца года в России снизятся цены на автомобили с пробегом, со...
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25.05.2021, 11:06
Кудрин рассказал о способе победить бедность за несколько лет
25 мая. Mossovetinfo.ru — Снизить уровень бедности в России можно не к 2030 году, как планирует правительство, а раньше, ...