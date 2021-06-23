 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Мнения     23.06.2021 09:52

Биолог назвала главную опасность индийского штамма COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  штаммы 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Основная опасность индийского штамма коронавируса заключается в том, что он способен «быстро консолидировать» болезни легких, заявила в интервью Lenta.ru доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам Барановой, при заболевании коронавирусом клетки легких перестают производить особую смесь, обеспечивающую газообмен. Однако, по сравнению с заболеванием в начале 2020 года, сейчас функции легких нарушаются намного быстрее.

Кроме того, в дальнейшем индийский штамм начинает производить провоспалительные цитокины.

Ранее британский инфекционист Абдул Гафур рассказал о четырех признаках заражения именно индийским штаммом коронавируса.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  штаммы 

Возврат к списку

Лента новостей

11:22 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о прыжках «от локдауна к локдауну» до выработки иммунитета

11:01 Мнения Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных

10:42 Общество Россияне рассказали об отношении к обязательной вакцинации

09:52 Мнения Биолог назвала главную опасность индийского штамма COVID-19

09:37 Город (Москва и область) Утвержден проект первого участка Рублево-Архангельской линии московского метро

Актуальные материалы

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru