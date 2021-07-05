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Мнения     05.07.2021 10:46

Доктор Мясников назвал только один случай, при котором нельзя делать прививку от COVID-19

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Теги:  Александр Мясников  вакцинация  коронавирус  COVID-19  противопоказания 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Врачи и телеведущий Александр Мясников заявил, что существует очень мало абсолютных противопоказаний к прививке от коронавируса.

«Я назову, пожалуй, лишь одно: анафилактический шок на введение первого компонента вакцины», - написал Мясников в своем telegram-канале.

При этом, по словам Мясникова, есть относительные причины для отвода от вакцинации.

По мнению врача, подход к вакцинации должен быть индивидуальным. Прививку необходимо делать тем, у кого последствия вакцинации перевесят возможные негативные последствия от вакцинации. Если же риски от прививки «могут не перевесить возможную пользу», прививку делать не стоит.

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Теги: 
Александр Мясников  вакцинация  коронавирус  COVID-19  противопоказания 

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