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Мнения     21.09.2021 10:45

Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на фрукты и овощи в России

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Теги:  торгволя  цены  рост цен  продукты  прогноз 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова в интервью агентству «Прайм» предупредила о сезонном повышении цен на овощи и фрукты в России.

По словам Воронковой, рост цен на овощи и фрукты ожидается к концу года, так как в это время большая часть данной продукции поступает из-за рубежа.

При этом, экономист отметила, что рост цен на продукты всегда на 1-2% выше уровня инфляции. Таким образом, ориентируясь на прогнозы ЦБ РФ, согласно которым годовая инфляция составит 5,7-6,2%, рост цен на продукты составит 7-8% за год.

«Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортеров закладывать цену товара некоторую "подушку безопасности", поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше», - рассказала Воронкова.

Среди непродовольственных товаров, по мнению экономиста, больше всего подорожает электроника.

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Теги: 
торгволя  цены  рост цен  продукты  прогноз 

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