 
Актуальные темы:
Мнения     09.06.2021 09:47

ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ГИБДД  ограничения скорости  города 

9 июня. Mossovetinfo.ru — В ГИБДД поддержали идею снижения максимальной скорости в городах с 60 до 30 километров в час, сообщил в интервью ТАСС начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

При этом, по словам Митрошина, подобные ограничения надо вводить индивидуально, рассматривая обоснования для введения ограничений на каждой улице.

«Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения», - заявил Митрошин.

Глава научного центра безопасности движения также напомнил, что ГИБДД не занимается введением ограничений скорости, такие полномочия есть только у органов исполнительной власти, а ГИБДД лишь контролирует уже введенные ограничения

Ранее стало известно, что власти Москвы намерены ограничить скорость движения транспорта внутри Бульварного кольца до 50 км/ч. В свою очередь, ГИБДД Москвы поддержала введение на некоторых улицах ограничения скорости до 30 километров в час.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ГИБДД  ограничения скорости  города 

Возврат к списку

Лента новостей

10:05 Происшествия Три человека погибли в результате пожара в больнице в Рязанской области

09:54 Общество Синоптики предупредили москвичей о грозах и граде в ближайшие дни

09:47 Мнения ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов

09:14 В России Россияне смогут получать соцвыплаты на «Госуслугах»

08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

Актуальные материалы

08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова

07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума

09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро

07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера

18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru