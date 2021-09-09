 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Мнения     09.09.2021 17:23

Глава ЦБ Швеции предупредил о крахе биткоина

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  биткоины  криптовалюта 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава шведского Риксбанка Стефан Ингвес заявил, что биткоин в конечном итоге может рухнуть, поскольку не обладает государственной поддержкой, сообщает портал ProFinance.ru.

«Частные деньги обычно рано или поздно терпят крах», - заявил Ингвес.

По словам главы Риксбанка, разбогатеть на торговле биткоинами можно, однако в целом это больше похоже «на торговлю марками».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова к признанию биткоина, а приравнивание криптовалюты к деньгам нанесет вред экономике и финансовой системе.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
биткоины  криптовалюта 

Возврат к списку

Лента новостей

18:14 Другое «Яндекс» отразил крупнейшую в истории DDoS-атаку

17:23 Мнения Глава ЦБ Швеции предупредил о крахе биткоина

16:06 Власть Путин согласился присвоить звание «город трудовой доблести» ещё 12 городам

15:33 Город (Москва и область) В пойме реки Чермянки появится четыре теннисных корта

14:39 Город (Москва и область) В центре Москвы пройдет акция в поддержку животных из приютов

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму

10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве

10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов

10:18 В России В России упали розничные продажи пива

08:28 В мире Путин и Меркель провели переговоры в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru