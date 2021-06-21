Главный ревматолог Москвы заявил о возможности коронавируса вызвать волчанку

21 июня. Mossovetinfo.ru – Заболевание коронавирусом может спровоцировать возникновение аутоиммунных заболеваний, в том числе волчанки, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный ревматолог столичного депздрава Алена Загребнева.



Загребнева отметила, что сейчас медики наблюдают возникновение волчанки, артритов и полимиозитов после перенесенного заболевания коронавирусом. Причем аутоиммунные заболевания возникают как после тяжелой, так и после легкой формы коронавируса.



При этом, по словам ревматолога, всплеск происходит через один, три, шесть месяцев после перенесенного коронавируса.



Для того, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса, Загребнева призвала вакцинироваться.