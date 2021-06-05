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Мнения     05.06.2021 11:32

Иммунолог рассказал, почему не стоит варить компот из ягод

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Теги:  ягоды 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовали не варить компот из ягод, а делать смузи. Об этом она сообщила в разговоре с «Москвой 24». Она напомнила, что ягоды, которые не подвергались никакой термической обработке, являются самыми полезными. Тогда в них сохраняется витамин С и большое количество антиоксидантов, которые имеют оздоравливающе свойства.

При варке и даже при длительном хранении витамин C теряется, антиоксиданты сохраняются в большей степени. Компоты менее полезны, так как ягоды подвергаются варке. Аплетаева также заявила, что можно заваривать ягоды горячей водой, температура которой должна быть не выше 60 градусов. Травы, мяту или лимон можно добавлять по своему усмотрению.

По ее словам, нужно покупать ягоды, которые выращены в той местности, где живут люди, так как длительный путь доставки уменьшает питательную ценность и витаминный состав.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись 77 площадок для продажи клубники из разных регионов России.

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Теги: 
ягоды 

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