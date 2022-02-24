Лидер справедливороссов призвал глав Минфина и ЦБ проснуться и успокоить граждан

24 февраля. Mossovetinfo.ru - По мнению лидера партии «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова, - «очень странно выглядит отсутствие реакции на «валютно-денежную» панику среди населения».



«Граждане и так не доверяют государству, а тут наши «денежные власти» как воды в рот набрали», - написал Миронов в своем канале в Telegram.



Миронов призвал глав Минфина и ЦБ - Антона Силуанова и Эльвиру Набиуллину выступить с разъяснениями в средствах массовой информации, отметив, что это является их прямой обязанностью.