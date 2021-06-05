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Мнения
08.06.2021, 10:17
Минздрав Подмосковья назвал самые опасные детские игрушки
8 июня. Mossovetinfo.ru — Минздрав Московской области составил список самых опасных детских игрушек, сообщается на о...
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Мнения
07.06.2021, 14:46
В МИД РФ считают, что западные санкции против России будут всегда
7 июня. Mossovetinfo.ru — Режим антироссийских санкций на западе будет действовать всегда, заявил в ходе парламентск...
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Мнения
05.06.2021, 11:32
Иммунолог рассказал, почему не стоит варить компот из ягод
5 июня. Mossovetinfo.ru – Врач – аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовали не варить компот из ягод, а дела...