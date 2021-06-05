Минздрав Подмосковья назвал самые опасные детские игрушки

8 июня. Mossovetinfo.ru — Минздрав Московской области составил список самых опасных детских игрушек, сообщается на официальном сайте ведомства.



Родителям рекомендуется при покупке игрушек обязательно обращать внимание на возрастную категорию, для которых предназначена та или иная игрушка.



Одной из самых опасных игрушек в подмосковном Минздраве назвали магнитный куб, состоящий из нескольких десятков магнитных шариков. Маленькие дети могут их проглотить, после чего, в кишечнике шарики соединяются даже через стенки органа, и мешают циркуляции крови и кислорода, что приводит к тяжелым последствиям.



Также среди опасных игрушек названы спиннеры. У некачественных спиннеров могут отлететь отдельные фрагменты и детали, которые могут травмировать ребенка. Кроме тогшо, палец ребенка может застрять в центре игрушки и извлечь его без помощи будет невозможно.



Родителей предостерегают от покупки игрушечного оружия. Пластиковые пули могут нанести травму, а лазеры - вызвать ожог глаз и привести к потере времени.



Для маленьких детей могут представлять опасность и конструкторы, детали которых они могут проглотить.



Также рекомендуется не покупать детям игрушки с пропеллерами, они предназначены для подростков, маленькие дети могут случайно подставить руки под лопасти.



В заключение отмечается, что игрушки следует проверять перед покупками, а за детьми необходимо следить во время игр.