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Мнения     24.03.2022 20:01

Миронов о Чубайсе: Побежали крысы! Аж пяточки сверкают!!! Не забудьте, что назад дороги не будет.

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Теги:  Миронов  Чубайс  мнение 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Лидер справедливороссов Сергей Миронов «по-особенному рад» информации о том, что «Анатолий Чубайс ушёл со всех занимаемых постов и уехал из России».

«Побежали крысы! Аж пяточки сверкают!!! Не забудьте, что назад дороги не будет. Вас тут уже никто не ждёт, - написал Миронов в своем аккаунте mironovonline в Telegram.

«Теперь даже самые заядлые противники спецоперации ВС РФ на Украине будут её поддерживать. Очищение от пятой колонны идёт полным ходом. Назад вам дороги не будет! Прощайте навсегда», - также написал Миронов.



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Теги: 
Миронов  Чубайс  мнение 

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