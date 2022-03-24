Миронов о Чубайсе: Побежали крысы! Аж пяточки сверкают!!! Не забудьте, что назад дороги не будет.

24 марта. Mossovetinfo.ru – Лидер справедливороссов Сергей Миронов «по-особенному рад» информации о том, что «Анатолий Чубайс ушёл со всех занимаемых постов и уехал из России».



«Побежали крысы! Аж пяточки сверкают!!! Не забудьте, что назад дороги не будет. Вас тут уже никто не ждёт, - написал Миронов в своем аккаунте mironovonline в Telegram.



«Теперь даже самые заядлые противники спецоперации ВС РФ на Украине будут её поддерживать. Очищение от пятой колонны идёт полным ходом. Назад вам дороги не будет! Прощайте навсегда», - также написал Миронов.



