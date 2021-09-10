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Мнения     10.09.2021 16:06

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки выше 7%

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Теги:  Эльвира Набиуллина  Центробанк  ЦБ РФ  ключевая ставка 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки выше 7%, сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, Центробанк настраивает кредитно-денежную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к показателю в 4%.

«То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки - мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%», - заявила глава ЦБ РФ.

Ранее Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 6,75%. Это уже четвертое повышение ключевой ставки с начала года.

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Теги: 
Эльвира Набиуллина  Центробанк  ЦБ РФ  ключевая ставка 

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