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Мнения     16.09.2021 16:21

Набиуллина: Россия приблизилась к пределу роста рынка ипотеки

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Теги:  Эльвира Набиуллина  ипотека 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка, заявила в интервью РБК глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Глава Центробанка рассказала, что изучила данные по разным странам о соотношении семей с ипотекой к среднему уровню доходов.

«И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», - заявила Набиуллина.

По словам Набиуллиной, объем ипотечного рынка в России меньше, чем во многих других странах, однако смотреть надо в первую очередь на доходы населения, так как ипотечный кредит берется на долгие годы и его нужно обслуживать. Поэтому рост числа ипотечных кредитов должен быть соразмерен уровню доходов и их росту.

В августе стало известно, что российские банки резко снизили уровень одобрения ипотечных кредитов.

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Теги: 
Эльвира Набиуллина  ипотека 

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