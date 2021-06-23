Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных

23 июня. Mossovetinfo.ru - Британские исследователи выявили симптом заболевания коронавирусом, который проявляется только у тех, кто вакцинировался от заболевания, сообщает Express.



По данным исследователей, если привившийся человек заражается коронавирусом, инфекция часто проявляется через частое чихание. В то время как у непривитых граждан такой симптом свидетельствует о простуде или аллергии.



Однако исследователи отмечают, что чихание не является стопроцентным симптомом заболевания коронавирусом.



Более распространенные симптомы, это высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.