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Мнения     27.01.2022 11:06

Неудачный опыт с электронным голосованием в Москве вносится в закон о гарантиях избирательных прав граждан - Рогов

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Теги:  Москва  Госдума  электронное голосование  Рогов  мнение  Эхо Москвы 

27 января. Mossovetinfo.ru - Совершенно неудачный опыт с электронным голосованием в Москве теперь вносится в закон о гарантиях избирательных прав граждан. Такое мнение в эфире "Эхо Москвы" высказал политолог Кирилл Рогов о принятом в первом чтении законе об электронном голосовании.

"Этот материал был подготовлен группой экспертов. И в этой военной гонке мы не замечаем, что происходит. Тот опыт, который был с электронным голосованием в Москве, и который был совершенно неудачный, он теперь вносится в закон о гарантиях избирательных прав граждан. И это, конечно, ужасно", - сказал Рогов.

"Очевидно — электронное голосование устроено так, что его не контролирует никто, кроме тех людей, которые технически осуществляют этот процесс, которые служат ФСБ. И мы ничего не знаем про то, что там происходит, и у нас нет никаких инструментов — ни у нас, ни у избирательных комиссий — нет инструмента, чтобы понять, что там происходит. И это медицинский факт. <…> И теперь эту возможность внесли в закон", - полагает Рогов.

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Теги: 
Москва  Госдума  электронное голосование  Рогов  мнение  Эхо Москвы 

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