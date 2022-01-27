Неудачный опыт с электронным голосованием в Москве вносится в закон о гарантиях избирательных прав граждан - Рогов

27 января. Mossovetinfo.ru - Совершенно неудачный опыт с электронным голосованием в Москве теперь вносится в закон о гарантиях избирательных прав граждан. Такое мнение в эфире "Эхо Москвы" высказал политолог Кирилл Рогов о принятом в первом чтении законе об электронном голосовании.



"Этот материал был подготовлен группой экспертов. И в этой военной гонке мы не замечаем, что происходит. Тот опыт, который был с электронным голосованием в Москве, и который был совершенно неудачный, он теперь вносится в закон о гарантиях избирательных прав граждан. И это, конечно, ужасно", - сказал Рогов.



"Очевидно — электронное голосование устроено так, что его не контролирует никто, кроме тех людей, которые технически осуществляют этот процесс, которые служат ФСБ. И мы ничего не знаем про то, что там происходит, и у нас нет никаких инструментов — ни у нас, ни у избирательных комиссий — нет инструмента, чтобы понять, что там происходит. И это медицинский факт. <…> И теперь эту возможность внесли в закон", - полагает Рогов.