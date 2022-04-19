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Мнения     19.04.2022 01:30

New York Times верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины

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Теги:  New York Times  Украина  запрещённые кассетные боеприпасы  Гусаровка 

19 апреля. Mossovetinfo.ru - Украинские войска могли применить запрещённые кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка Харьковской области в марте. Об этом сообщает газета The New York Times. Журналисты издания отмечают, что побывали в Гусаровке, контроль над которой ВСУ утратили в конце февраля и там нашли обломки использовавшейся для обстрела населенного пункта ракеты и убедились, что речь идет о кассетном боеприпасе для системы залпового огня "Ураган".

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Теги: 
New York Times  Украина  запрещённые кассетные боеприпасы  Гусаровка 

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