 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Мнения     25.10.2021 10:45

«Нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых», - демограф Алексей Ракша

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  коронавирус  пандемия  меры  мнение  Ракша 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Для того, чтобы сбить волну заражений коронавирусом нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых и 2-3 недели жесткого локдауна, - полагает независимый демограф Алексей Ракша. Такое мнение он высказал в прямом эфире «Эхо Москвы».

Новые коронавирусные ограничения в Москве немного позволят на очень короткий срок сбить волну заражений, сказал демограф. «Немного позволят. Но это очень короткий срок. Эта неделя, из которой и так большинство дней должны были быть выходными, может ничего не решить. Для того чтобы сбить волну, нужно 2-3 недели жесткого локдауна. Чуть жестче, чем было в Москве в апреле в прошлом году, или так, как сейчас в Латвии», - сказал Ракша.

Демограф полагает, что нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых. «А то, что сейчас предлагается в Москве, - лучше, чем ничего, но я считаю, что нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых. Нужно, чтобы люди, которые привились и получили QR-коды, обладали немного большими правами. Эта разница не должна быть критической, но очень аккуратно и мягко людей нужно подталкивать к вакцинации», - отметил Ракша.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  коронавирус  пандемия  меры  мнение  Ракша 

Возврат к списку

Лента новостей

11:13 Власть Путин поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирус

11:03 Город (Москва и область) С 25 октября москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим

10:45 Мнения «Нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых», - демограф Алексей Ракша

10:32 В России Регионы России могут заплатить 33,74 млрд руб. за снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке

14:41 Власть Власти Москвы внесли изменения в закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе

Актуальные материалы

12:40 Город (Москва и область) В Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября будут нерабочими, вводятся ограничения

12:23 Город (Москва и область) Какие ограничения будут действовать в Москве с 8 ноября

12:21 Город (Москва и область) Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября в Москве

19:37 Общество Реальная политика начинается с ремонта скамейки во дворе

10:07 В России В России вступили в силу новые правила подключения к газораспределительным сетям

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru