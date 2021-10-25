«Нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых», - демограф Алексей Ракша

25 октября. Mossovetinfo.ru – Для того, чтобы сбить волну заражений коронавирусом нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых и 2-3 недели жесткого локдауна, - полагает независимый демограф Алексей Ракша. Такое мнение он высказал в прямом эфире «Эхо Москвы».



Новые коронавирусные ограничения в Москве немного позволят на очень короткий срок сбить волну заражений, сказал демограф. «Немного позволят. Но это очень короткий срок. Эта неделя, из которой и так большинство дней должны были быть выходными, может ничего не решить. Для того чтобы сбить волну, нужно 2-3 недели жесткого локдауна. Чуть жестче, чем было в Москве в апреле в прошлом году, или так, как сейчас в Латвии», - сказал Ракша.



Демограф полагает, что нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых. «А то, что сейчас предлагается в Москве, - лучше, чем ничего, но я считаю, что нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых. Нужно, чтобы люди, которые привились и получили QR-коды, обладали немного большими правами. Эта разница не должна быть критической, но очень аккуратно и мягко людей нужно подталкивать к вакцинации», - отметил Ракша.