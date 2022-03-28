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Мнения     28.03.2022 12:42

О ходе спецоперации на Украине нужно судить по сообщениям Минобороны РФ – Песков

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Теги:  Песков  Кремль  спецоперация  мнения  Украина 

28 марта. Mossovetinfo.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал судить о ходе специальной военной операции на Украине по официальным сообщениям Министерства обороны России, а не по «обмену мнениями частных лиц», - участников телевизионных ток-шоу, сообщило ТАСС.

Песков отрицательно ответил на вопрос, влияют ли такого рода обсуждения на ход спецоперации.

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Теги: 
Песков  Кремль  спецоперация  мнения  Украина 

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