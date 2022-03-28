12:42 Мнения О ходе спецоперации на Украине нужно судить по сообщениям Минобороны РФ – Песков
12:35 Происшествия Задержан причастный к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве в Коломне - УФСБ
10:27 Город (Москва и область) Завершилась проходка 10 тоннелей между станциями "Новаторская" и "Бачуринская" Троицкой линии московского метро
09:36 В России Полномочия Зураба Церетели на посту президента Российской академии художеств продлило правительство России
13:13 Город (Москва и область) 49 деревьев повалил сильный ветер в Москве, повреждены автомобили
15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб
21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"
14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР
11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса
23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик