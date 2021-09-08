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Мнения     08.09.2021 09:43

Олег Нилов: на дебатах надо объяснять, как голосовать с умом

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Теги:  Олег Нилов  Нилов  выборы  выборы в Госдуму-2021  выборы депутатов Госдумы  дебаты  партии 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Первый замглавы комитета по регламенту Госдумы и заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил, что что абсолютное большинство дебатов, проходящих в рамках российских избирательных кампаний, – это просто сотрясание воздуха. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

«Дебатировать нужно только по одному вопросу: устраивает ли людей действующая власть, устраивает ли эта политическая монополия, устраивает ли этот режим волчьего капитализма», - сказал Нилов.

Он добавил, что людям также надо рассказывать, что партии власти выгодна низкая явка, а голоса, отданные за такие малые партии, на 70 процентов перетекают потом в копилку «Единой России»

Выборы депутатов Государственной Думы пройдут по всей России в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве, кроме партийных списков, избиратели будут выбирать депутатов по 15 одномандатным округам.

Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве по одномандатным округам


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Карта места

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Теги: 
Олег Нилов  Нилов  выборы  выборы в Госдуму-2021  выборы депутатов Госдумы  дебаты  партии 

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