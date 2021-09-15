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19.09.2021, 17:56
Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах
19 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования ...
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16.09.2021, 16:21
Набиуллина: Россия приблизилась к пределу роста рынка ипотеки
16 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка, заявила в интервью РБК глава Цен...
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15.09.2021, 18:05
Попова назвала сроки вакцинации более половины взрослых россиян
15 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России будет привито от корона...