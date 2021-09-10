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Мнения     13.09.2021 08:52

Песков допустил политическую интеграцию России и Белоруссии

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Теги:  Дмитрий Песков  Россия  Белоруссия  интеграция 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ допустил возможность политической интеграции России и Белоруссии.

«В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран», - заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что политическая интеграция требует совершенно другого уровня интеграционного процесса, который требует подготовки. В настоящий момент ни Москва, ни Минск к этому не готовы.

Ранее президент России Владимир Путин допустил создание союзного парламента России и Белоруссии, однако заявил, что пока этот вопрос не обсуждался.

11 сентября Совет министров союзного государства России и Белоруссии одобрил 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции.

Союзные программы России и Белоруссии. Список.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Россия  Белоруссия  интеграция 

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