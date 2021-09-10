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13.09.2021, 10:48
Вячеслава Володина удивило высказывание Владимира Зеленского о войне с Россией
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова президента Украины Вла...
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Мнения
13.09.2021, 08:52
Песков допустил политическую интеграцию России и Белоруссии
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу ...
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Мнения
10.09.2021, 16:06
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки выше 7%
10 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки выше 7%, сооб...