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Мнения     17.06.2021 12:16

Песков назвал правильным решение об обязательной вакцинации в Москве и Подмосковье

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одобрил решения властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

По словам Пескова, в целом принцип добровольности вакцинации сохраняется. Однако в целом вакцинация в стране идет слабо несмотря на то, что все условия для вакцинации созданы.

«Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными», - заявил Песков.

В среду, 16 июня, в Москве была введена обязательная вакцинация от коронавируса граждан, работающих в сфере услуг. В тот же день обязательная вакцинация некоторых категорий граждан была введена в Московской области.

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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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