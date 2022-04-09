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Мнения     09.04.2022 13:57

Певцов просит Собянина рассекретить планы Москвы по объединению театров

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Теги:  Москва  Собянин  театры  оптимизация  Певцов  запрос 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы, артист Дмитрий Певцов, активно поддержанный в Москве в 2021 году на выборах в Госдуму московским админресурсом и лично мэром города Сергеем Собяниным обратился к мэру Москвы с депутатским запросом и попросил «РАССЕКРЕТИТЬ планы города по объединению театров и поручить Депкульту Москвы провести открытое совещание с приглашением всех сторон процесса, чтобы обсудить вопрос: действительно ли нужно в самом обеспеченном с финансовой точки зрения городе России таким образом оптимизировать культуру?». Об этом Певцов сообщал в своем Telegram-канале. (орфография сохранена – ред.).

«Неужели бюджет города настолько истощён, что не может в нынешних условиях поддержать все существующие театры?», - спрашивает депутат Госдумы мэра Москвы.

Певцов опасается, что оптимизация в сфере культуры приведет к печальным результатам, как это произошло с оптимизацией образования и медицины. «Мы пережили оптимизацию образования, медицины с весьма плачевными результатами, на очереди – культура?», - спрашивает Певцов Собянина.


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Теги: 
Москва  Собянин  театры  оптимизация  Певцов  запрос 

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