Потанин: конфискация активов компаний отбросит Россию в 1917 год

10 марта.Mossovetinfo.ru - Конфискация предприятий, активов фирм, заявивших об уходе с российского рынка, отбросит Россию в 1917 год. Такое мнение высказал глава "Норникеля" Владимир Потанин. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.



"Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много десятилетий", - заявил он.



Потанин также выступил против национализации активов ушедших из России компаний.



Более адекватной мерой, по мнению Потанина, является введение внешнего управления на таких предприятиях, предлагаемое Минэкономразвития.



Накануне с идеей национализировать имущество прекративших работу в России зарубежных компаний выступили в "Единой России".



Между тем Правительство РФ поддержало разработанные Минэкономразвития меры о введении мораторий в 2022 году моратория на проведение плановых проверок и ограничении на внеплановые для поддержки российского бизнеса в 2022 году. <br>