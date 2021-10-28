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Мнения     28.10.2021 12:12

Председатель КС России Зорькин о задачах органов власти в условиях кризисов и пандемий

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Теги:  Зорькин  Конституционный суд  кризис  пандемия  власть  задачи  мнение 

28.10.2021г. Mossovetinfo.ru - Одной из главных конституционных проблем для государства председатель Конституционного суда России (КС) Валерий Зорькин считает разрешение противоречия между обязанностью гарантировать права и свободы граждан и необходимостью обеспечивать национальную безопасность. По мнению Зорькина, иногда у органов власти может возникнуть «соблазн пойти по пути ограничения прав» для защиты основ конституционного строя. Председатель Конституционного суда в статье «Под знаком Основного Закона», опубликованной в «Российской газете», пояснил свое понимание ст. 55 Конституции, которая регулирует вопросы ограничения прав и свобод граждан.

«Одной из главных конституционных проблем для государства в современных условиях является разрешение противоречия между обязанностью гарантировать права и свободы граждан, в том числе их социальные права, социальную защищённость и благополучие, и необходимостью обеспечивать национальную безопасность, конкурентоспособность на международной арене», — заявил Зорькин.

Зорькин отметил, что опасность «произвольного вторжения» законодателя в сферу конституционных прав «резко возрастает в условиях усиления террористической активности» и социально-экономических и экологических кризисов и пандемий. Председатель КС предупредил, что вводимые властями меры для борьбы с коронавирусом «должны быть соразмерны степени опасности» для общества и не «вести к нарушению конституционных прав и свобод».

Также Председатель КС отметил, что:
- «Одна из главных проблем - разрешение противоречия между гарантиями прав и свобод граждан и необходимостью обеспечивать национальную безопасность»;
- «Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий. А право с этим не справляется - оно само продукт техногенной эпохи»;
- «Вызовы конституционно-охраняемым ценностям, обусловленные тенденциями научно-технологического развития, обращены уже к человечеству в целом».

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Теги: 
Зорькин  Конституционный суд  кризис  пандемия  власть  задачи  мнение 

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