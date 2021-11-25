Проценко: прививки от коронавируса – единственное спасение

25 ноября. Mossovetinfo.ru - Накануне Главный врач больницы в Коммунарке Дмитрий Проценко вместе с десятью коллегами выступил с Открытым письмом к российским знаменитостям, которые высказываются против вакцинации от коронавируса. Медик предложил им посетить «красные зоны», где лежать COVID-пациенты.



«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по „красным зонам“, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, это изменит вашу позицию, и меньше людей будет умирать», — говорится в открытом письме.



Среди адресатов указаны депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, политики Сергей Кургинян и Вячеслав Лысаков, артисты Мария Шукшина, Оскар Кучера, Егор Бероев, исполнители Наталья Ветлицкая, Константин Кинчев, Катя Лель, Юрий Лоза.

Также Проценко в своем Телеграмм-канале D_N_Pdoc пояснил позицию по поводу вышеуказанного Открытого письма. ИА МОССОВЕТ публикует это мнение Проценко по поводу вакцинации и антиваксеров и причин появления Открытого письма.



ПРОЦЕНКО, D_N_Pdoc:

«Мы живём в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно!

Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из «красных зон» и бьемся за каждого пациента. Идёт самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идёт о единственном спасении.

Но даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести «контраргументы» о «вакцинации о ограничительных мерах» довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам.

Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7, … волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо.

Я уверен, что после посещения наших «красных зон» вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла».

