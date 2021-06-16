Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса

16 июня. Mossovetinfo.ru — Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в интервью YouTube-каналу «Аноним» заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса до 4-5 дней.



При этом, по словам Проценко, клиническая картина заболевания сильно не изменилась. Проценко также отказался прогнозировать вопрос о том, связан ли взрывной рост заболеваемости коронавирусом с появлением индийского штамма.



Проценко также выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. По его мнению, это единственный способ остановить пандемию.