 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Мнения     16.06.2021 12:02

Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Денис Проценко  COVID-19  коронавирус 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил в интервью YouTube-каналу «Аноним» заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса до 4-5 дней.

При этом, по словам Проценко, клиническая картина заболевания сильно не изменилась. Проценко также отказался прогнозировать вопрос о том, связан ли взрывной рост заболеваемости коронавирусом с появлением индийского штамма.

Проценко также выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса. По его мнению, это единственный способ остановить пандемию.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Денис Проценко  COVID-19  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

12:24 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в Москве

12:09 Город (Москва и область) В Москве вводится обязательная вакцинация от COVID-19 работающих в сфере услуг

12:02 Мнения Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса

11:52 Власть Госдума ограничила общение коллекторов и кредиторов с родственниками должников

11:44 Город (Москва и область) Измененный индийский штамм коронавируса выявили в Москве

Актуальные материалы

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса

19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19

17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru