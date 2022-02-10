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Мнения     10.02.2022 16:04

Путин не может повлиять на следствие по мере пресечения ректору «Шанинки» Зуеву - Песков

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Теги:  Зуев  Сергей Зуев  шанинка  Шанинка  Путин  Песков  мнение 

10 февраля. Mossovetinfo.ru - Накануне, без объяснения причин, ректора Шанинки Сергея Зуева выписали из больницы и перевели в общую камеру «Матросской Тишины», сообщили защитники арестованного.

Путин не может давать указания следователям, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему после публично высказанных слов Владимира Путина о том, что в содержании ректора под арестом нет необходимости, мера пресечения не изменена.

«Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям. Таково решение следователя, таково решение ФСИН, и мы не можем вмешиваться. Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием», — сказал Песков.

Справка: «Не вижу необходимости держать его (Зуева - ред.) за решеткой», — сказал Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) в декабре, отвечая на соответствующий вопрос члена СПЧ.

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Теги: 
Зуев  Сергей Зуев  шанинка  Шанинка  Путин  Песков  мнение 

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