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Мнения     08.06.2021 15:58

Ревакцинацию после «Спутника V» возможно придется проводить другой вакциной

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Теги:  Минздрав  вакцинация  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Для ревакцинации после прививки «Спутником V» возможно понадобится другая вакцина, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева.

Гриднев назвал положительным моментом тот факт, что в России разработано несколько вакцин от коронавируса, и их производство наращивается.

«В последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем Спутник V, а именно КовиВак или ЭпиВакКорона, но в данном направлении исследования еще идут», - заявил Гриднев в ходе выступления в Госдуме.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также заявила, что повторно прививаться «Спутником V» вероятно будет нельзя.

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Теги: 
Минздрав  вакцинация  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V 

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