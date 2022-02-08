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Мнения     08.02.2022 09:15

Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными - Politico

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Теги:  Россия  США  опрос  мнения 

8 февраля. Mossovetinfo.ru - 49% опрошенных граждан США считают Россию "враждебной", 25% "недружественной, но не врагом, 10% — "дружественной, но не союзником" и 3% рассматривает Россию как союзника. Таковы данные исследовании издания Politico , проведенного 5 и 6 февраля совместно с компанией Morning Consult с участием 2005 человек, погрешность составляет 2%.

Россия вошла в топ-3 стран, которые американцы считают враждебными. Более негативно американцы отнеслись Северной Кореи и Ирану - 64% и 51% опрошенных опрошенных соответственно.

34% опрошенных поддерживают однозначно, еще 29% поддерживают в некоторой степени введение конгрессом США против России "суровых санкций", "чтобы не допустить нападения на Украину".

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Теги: 
Россия  США  опрос  мнения 

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