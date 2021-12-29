Сергей Миронов: ликвидировав "Мемориал"(*) "государство провалило экзамен по собственной истории"

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Закрытие "Мемориала"(* -признан иноагентом на территории России) создает угрозу повторения в России "большого террора", государство берет на себя большую ответственность перед народом за данное решение, считает руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Об этом Миронов заявил Радио Sputnik, комментируя решение Верховного суд РФ от 28 декабря о ликвидации международное общество "Мемориал"(*) .



Также С.Миронов в своем аккаунте mironovonline в Telegramm написал, что считает решение Верховного суда фатальной ошибкой, государство провалило экзамен по собственной истории.



"«Мемориал»(*) долгие годы собирал документальные свидетельства, данные о репрессированных. Организация была хранителем памяти о трагических страницах истории нашей страны. И мы не должны об этом забывать! Да, был террор, были депортации, были перегибы, а не только Победа и космос. Считаю решение Верховного суда фатальной ошибкой, государство провалило экзамен по собственной истории, - написал Миронов.



"Глубоко разочарован и опечален этим решением. Могу сказать, что это плевок в лицо всем жертвам массовых репрессий – и лично мне и моим родным. В 1937 году моего дедушку, простого русского крестьянина Емельяна Еремеевича Миронова расстреляли на опушке Семичёвского бора на Смоленщине. За что? Да ни за что!!! Просто выполняли план по «врагам народа». Нашли «врага народа»… Палачи проклятые", - написал лидер парламентской фракции и партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.



Также 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом), удовлетворив иск столичной прокуратуры.



* Признан иноагентом на территории России.