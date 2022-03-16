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Мнения     16.03.2022 11:27

Сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире – директор СВР Нарышкин

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Теги:  Нарышкин  СВР  мнение  Россия  Путин  суверенитет  спецоперация 

16 марта. Mossovetinfo.ru - По мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире.
«Наша страна переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», — приводит его слова РИА «Новости».

Стержнем тысячелетней истории России, гарантией благополучия и достоинства наших граждан и будущего детей был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу, - отметил Нарышкин.

24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса. Обращении к нации о начале военной операции транслировалось около 06:00 24 февраля в эфире федерального телевидения, размещено на сайте президента. Путин призвал военнослужащих Украины сложить оружие и отправиться домой. «Вы давали присягу украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над ее народом», - сказал президент.

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Теги: 
Нарышкин  СВР  мнение  Россия  Путин  суверенитет  спецоперация 

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