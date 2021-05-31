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МОССОВЕТ

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31 мая. Mossovetinfo.ru - После смены 31 мая руководителя московского отделения партии «Единая Россия» Андрея Метельского на Петра Толстого шансы на то, что Собянин возглавит московский список ЕР сильно возрастают. Об этом сообщил в Телеграмм-канале Фонда развития гражданского общества глава Фонда Константин Костин.«Во-первых, команда Собянина собирается добиваться результата исключительно электоральными методами. Во-вторых, есть понимание, что этот результат на следующие пять лет форматирует политический ландшафт Москвы. И, в связи с этим шансы на то, что Собянин возглавит московский список партии сильно возрастают», - сказал Костин.О смене руководства московского отделения ЕР ранее