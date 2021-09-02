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Мнения
06.09.2021, 08:40
Шойгу рассказал, где в Сибири нужно построить новые города.
6 сентября. Mossovetinfo.ru – Министр обороны России и глава Русского географического общества Сергей Шойгу рассказ...
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Мнения
03.09.2021, 11:41
В РФПИ рассказали, когда стоит ждать взаимного признания российских и иностранных вакцин
3 сентября. Mossovetinfo.ru — Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил, когда может пр...
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Мнения
02.09.2021, 13:07
Попова: Роспотребнадзор ожидает осенью подъем заболеваемости COVID-19
2 сентября. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор ожидает осенью повышения заболеваемости коронавирусом, сообщила в ин...