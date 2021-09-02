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Мнения     06.09.2021 08:40

Шойгу рассказал, где в Сибири нужно построить новые города.

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Теги:  Сергей Шойгу  Сибирь  строительство  города 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Министр обороны России и глава Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал РБК, где именно в Сибири можно построить новые города.

По словам Шойгу, вопрос строительства новых городов в Сибири должен быть увязан с программами развития транспортных сетей и ресурсными возможностями региона. По мнению главы Минобороны между Братском и Красноярском может быть создано сразу две новые городские агломерации. Одна из них может быть нацелена на добычу и глубокую переработку меди и редкоземельных металлов. Второй город может быть сфокусирован на производстве алюминия и его дальнейшей переработке.

В Южной Сибири можно создать город, который будет специализироваться на высокодоходной добыче с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска есть возможность создать углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Наконец, на базе Лесосибирска можно создать крупную агломерацию по добыче и обработке леса, и производству стройматериалов.

Шойгу заявил, что создания новых научно-промышленных центров в Сибири боятся не надо. «Если бы этого боялись в прошлом, то не было бы ни Набережных Челнов с КамАЗом, ни Тольятти с «Жигулями», ни Дивногорска, Братска, Волжского, Зеленограда, Магнитогорска, Ангарска… Перечислять можно долго. Это те самые научно-промышленные центры, о которых мы сейчас говорим», - заявил глава Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных новых городов с населением от 300 тысяч до миллиона человек, которые будут ориентированы на конкретную сферу деятельности.

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Теги: 
Сергей Шойгу  Сибирь  строительство  города 

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