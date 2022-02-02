2 февраля. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин полагает, что столица выходит на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом Сообянин сообщил в среду на Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, которое проводил глава правительства Михаил Мишустин.
Также Собянин отметил, что поликлиническое звено работает в особом режиме и бóльшая часть терапевтов сегодня направлена на работу с пациентами с ОРВИ и ковидом, но в то же время удалось сохранить на 40% и плановую помощь.
ИА МОССОВЕТ публикует, на основе стенограммы
Заседания президиума Координационного совета, сообщение Сергея Собянина о ситуации с коронавирусом в Москве.
"Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! Прошедшая неделя была очень сложной, количество заболеваний увеличилось почти на 70%. И что особенно неприятно, увеличилось на 40% количество госпитализаций. По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1,6 тысячи человек в сутки, и сегодня занято около 10 тыс. коек стационарных. Мы увеличили объём резервов ещё на 5 тыс., так что у нас 5 тыс. коек дополнительно находится в резерве в случае дальнейшего подъёма заболеваемости.
Что было сделано за последнюю неделю и в начале этой недели? Мы увеличили мощности линии 122, и сегодня срок ожидания ответа на звонок составляет меньше одной минуты даже в часы пик. То есть система стабилизировалась, 7 тысяч операторов работают, 21 тыс. каналов связи. Беспрецедентная цифра, тем не менее система работает пока без сбоев даже в пиковые нагрузки. Это очень важно, как Вы, Михаил Владимирович, подчёркивали не один раз.
Поликлиническое звено работает в особом режиме. Бóльшая часть терапевтов сегодня направлена на работу с пациентами с ОРВИ и ковидом. Таких пациентов в сутки около 60 тысяч.
Очень важно, что при такой нагрузке нам удалось сохранить на 40% и плановую помощь. Узкие специалисты также работают на приём, и дежурные врачи принимают по соматике. То есть вся система здравоохранения перестроилась, но в то же время оказывает медицинскую помощь не только больным ковидом, ОРВИ, но и с другими нозологиями.
Очень важное было решение по открытию телемедицинских центров – не только городского центра, но и в каждой поликлинике. Они тоже взяли на себя значительную часть нагрузки. Каждые сутки телемедицинскую консультацию получают 3–5 тысяч пациентов, и этот объём растёт.
Необходимо понимать, что часть больных, которые заболели на той неделе, продолжают лечиться, получают и стационарную помощь, и амбулаторную. В то же время на этой неделе продолжаются большие объёмы заболеваемости. Одно накладывается на другое, увеличивая ещё в большей степени нагрузку на медицинскую систему.
За прошедшую неделю общее количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом, включая выходы на дом, КТ, лабораторные исследования, приём у врачей, составило около 800 тыс.. Это беспрецедентная цифра для здравоохранения Москвы, исторический максимум.
Что мы видим на этой неделе? На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь, как Анна Юрьевна в своё время такое хорошее слово придумала, что мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, как будут развиваться события. Это первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но тем не менее это ещё не конец недели. Всё же есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться. Это очень важно для всей медицинской системы.
Будем мониторить, как будет развиваться заболеваемость, и, соответственно, принимать все необходимые меры.
Коллеги все помогают. Спасибо Министерству здравоохранения и оперативному штабу. Мы всё время на связи и обмениваемся информацией".