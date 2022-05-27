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Мнения     27.05.2022 10:19

Собянин: Россия - не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций

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Теги:  Лидеры России  кризис  революция  победа  Собянин 

27 мая. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в четверг, 26 мая, на суперфинале конкурса «Лидеры России» выстроил последовательность по которой в России достигаются победы. Причем победы достигаются не в безусловном порядке, а лишь являются возможными, после кризисов, , проблем, войн, революций.

«Россия — страна возможностей. Каждый кризис — это не только проблемы, но и возможности. Если исходить из этой формулы, то Россия — не только страна возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций, и потом страна возможной в конечном счете победы, — сказал Собянин.

Также мэр отметил, что из 14 лет Россия находилась 8 лет в кризисах.

ФОТО: ИА МОССОВЕТ


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Теги: 
Лидеры России  кризис  революция  победа  Собянин 

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