Mossovetinfo.ru - "В Москве резкий рост цен на фоне льготной ипотеки с лимитом в 12 млн рублей очень быстро съел всю выгоду от низких ставок для покупателей. При этом субсидирование ипотечных ставок только снизило доступность жилья", - считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.«Любая искусственная стимуляция спроса, не сопровождающаяся пропорциональным увеличением объема предложения, чревата разгоном цен», — отметил Репченко.Ситуацию можно исправить при помощи структурных реформ, направленных на увеличение предложения жилья и роста экономики в целом, отмечают в аналитическом центре.В то же время отмечается, что покупатели — инвесторы в новостройках жилья, обеспечившие в 2020 году до 50% сделок в Москве,