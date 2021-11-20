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Мнения     20.11.2021 17:02

Сурков: Идеология молчания, насаждаемая в России, может привести к развалу страны

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Теги:  Россия  угрозы  смыслы  молчание  идеология  Сурков  мнение  статья  энтропия  утилизация угроз  развал 

20 ноября. Mossovetinfo.ru - Происходящие в России и мире процессы создают для России нарастающую угрозу «необратимой дестабилизации» политической ситуации, полагает эксзамглавы администрации президента Владислав Сурков. Об этом говорится в статье, написанной Сурковым для сайта «Актуальные комментарии».

«Идеология молчания тем и неприятна, что не проговорена, а значит, не структурирована, темна и бессвязна. Если (пусть и нескоро) приходит ее время, она тупо обрушивается на существующий порядок вещей, не формулируя внятных целей. Когда в конце 80-х молчаливое большинство выманили на политическую арену, никто не смог разобрать, чего же оно на самом деле хочет — «да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?» Когда же народ попытались «разговорить», то наслушались от него такого, что только диву дались и вконец запутались», - пишет Сурков.

«Ни одна система не содержит в себе доказательства собственной истинности», - отмечает Сурков в предисловии к статье, поясняя, «всякая система включает в себя элементы самоотрицания и саморазрушения».

По мнению Суркова, нарастающую в России социальную энтропию надо утилизировать на чужой территории. «Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории».

«То, что в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах, вроде бы подсказывает простое решение проблемы — открыть систему, «выпустить пар», и хаос отступит. Но эта простота обманчива. Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно. Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня «социального реактора» чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации — смотрим примеры из 80-х и 90-х», - также отмечает Сурков.

Также, по мнению Суркова, в то время, когда «методично вытесняемый из обеих реальностей (материальной и виртуальной) хаос уходит в слепые зоны общественной жизни», - «массовая дисполитизация населения оставляет истэблишмент наедине с самим собой». При этом «люди не хотят быть против. Люди хотят быть параллельно, не пересекаясь с системой без крайней нужды». Как следствие, - «во все более монолитной с виду структуре общества образуется все больше лакун и полостей, заполняющихся неизвестно чем».

«Когда правильные слова от слишком частого повторения плавно обессмысливаются, из них испаряется искренность, и символ веры превращается в банальный пароль для получения доступа к системе распределения должностей и привилегий. И тогда существенным становится не то, что люди говорят, а то, о чем они молчат», - также отмечает Сурков. «В каком-то смысле молчание становится альтернативной идеологией. И это тоже симптом накопления иррегулярности», - отмечает эксзамглавы администрации Президента России.


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Теги: 
Россия  угрозы  смыслы  молчание  идеология  Сурков  мнение  статья  энтропия  утилизация угроз  развал 

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