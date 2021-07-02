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Мнения     02.07.2021 09:37

В ФМБА оценили заболеваемость COVID-19 среди аллергиков

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Теги:  коронавирус  COVID-19  аллергия 

2 июля. Mossovetinfo.ru - Пациенты с аллергией реже заболевают коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института иммунологии ФМБА России Мусу Хаитова.

По словам Хаитова, данные о том, что аллергики реже болеют коронавирусом появились с самого начала пандемии. Кроме того, Хаитов сослался на зарубежные данные, согласно которым для больных аллергической бронхиальной астмой заболевание коронавирусом не является фактором риска, который усиливает течение основного заболевания.

При этом, ученый отметил, что причин этому исследователи пока не знают, существуют разные гипотезы.

Ранее Хаитов заявил, что аллергики могут прививаться от коронавируса, если аллергия находится в стадии ремиссии.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  аллергия 

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