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Мнения     28.09.2021 13:40

Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется полгода после перенесенного COVID-19 — Мурашко

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Михаил Мурашко  диспансеризация  здравоохранение 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у переболевших коронавирусом в течение полугода сохраняется высокий риск для здоровья и жизни, сообщает РИА Новости.

По словам министра, после перенесенного заболевания коронавирусом пациентам необходимо пройти углубленную диспансеризацию, чтобы выявить возможные риски и профилактировать возможные заболевания.

В Москве граждане, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию бесплатно.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Михаил Мурашко  диспансеризация  здравоохранение 

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