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Мнения     28.11.2021 14:33

Закрыть авиасообщение с Египтом из-за штамма коронавируса «омикрон» предложил сенатор Круглый

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Теги:  коронавирус  омикрон  Египет  сенатор  мнение 

28 ноября, Mossovetinfo.ru - Закрыть авиасообщение с Египтом из-за штамма коронавируса «омикрон» предложил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«Нужно закрывать авиасообщение с Египтом, пока новый штамм не будет изучен», - сказал сенатор, заслуженный врач России.

«Штамм «омикрон» уже в России, скорее всего, присутствует. Источником его распространения (в России - ред.) являются наши люди, которые посещали Египет», — приводят слова сенатора РИА Новости.

Отметим, что официальные органы пока не заявляли, что в России обнаружен новый штамм.

Случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в Бельгии, Великобритании, Германии и Италии. Об этом сообщают Euronews и The Guardian.
Ранее страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона.
Президент США Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября ограничит авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе с ЮАР.

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Теги: 
коронавирус  омикрон  Египет  сенатор  мнение 

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