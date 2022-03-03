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Мнения     03.03.2022 16:28

Жесточайший кризис в экономике продлится минимум три года - Дерипаска

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Теги:  Дерипаска  достижение мира  экономика  мнение  санкции  Россия  столица  Москва  перенос 

3 марта. ИА МОССОВЕТ - "Нас ждет жесточайший экономический кризис. Можете умножить кризис 1998 года на три, чтобы понять масштабы. Выход из этого кризиса, с учетом накопленного опыта и понимая, что произошло, будет найден. Тем не менее, первый шаг — достижение мира", — сказал предприниматель Олег Дерипаска на пленарном заседании Красноярского экономического форума, - сообщает РИА НОВОСТИ.

Дерипаска также сказал о необходимости поддержать население России, которое, по его словам, "ни в чем не виновато".
Также миллиардер, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска вновь предложил перенести столицу России из Москвы в Сибирь чтобы поменять систему управления

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. США, страны ЕС и ряд других государств в ответ ввели новые жесткие санкции против России и ее экономики.

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Теги: 
Дерипаска  достижение мира  экономика  мнение  санкции  Россия  столица  Москва  перенос 

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