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Общество     16.01.2022 10:17

19 самолетов ВКС России с российскими войсками ОДКБ в воскресенье возвращаются в Россию

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Теги:  ОДКБ  Россия  Казахстан  Минобороны 

16 января. Mossovetinfo.ru - В воскресенье на Подмосковный аэродром Чкаловский прибудут 18 самолетов Ил-76 и один Ан-124 "Руслан" с российскими войсками ОДКБ. Будет организована торжественная встреча возвращающихся миротворцев после чего они произведет разгрузку самолетов и совершит марш в пункт постоянной дислокации.
Накануне Минобороны сообщило, что три Ан-124 «Руслан» и четыре Ил-76 с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский. Также на аэродром Северный в Ивановскую область прибыло 10 бортов ВТА ВКС России. Об этом сообщили в Минобороне.

Планируется завершить до 19 января с.г. возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации.

В связи с массовыми беспорядками в Казахстане по просьбе президент Казахстана 6 января было принято решение об оказании помощи в стабилизации обстановки и направлении в Казахстан сил ОДКБ.

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Карта места

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Теги: 
ОДКБ  Россия  Казахстан  Минобороны 

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