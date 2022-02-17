23 февраля в Москве салютный дивизион ЗВО даст салют в День защитника Отечества

17 февраля, Mossovetinfo.ru - 23 февраля в День защитника Отечества в Москве салютный дивизион ЗВО укомплектованный 76-мм орудиями ЗИС-3 образца 1942 года произведет салют из 30 артиллерийских залпов. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.



В сообщении отмечается, что и моделировать сценарий салюта позволяет специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки.



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