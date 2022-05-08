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Общество     08.05.2022 21:05

590 ветеранов Великой Отечественной войны посетят Парад Победы в Москве

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Теги:  Москва  9 мая  ветераны  парад  участники  бессмертный полк  транспорт  салют 

8 мая, Mossovetinfo.ru - В 2022 году парад Победы посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак. Соцработники помогут ветеранам добраться до Красной площади и окажут поддержку во время мероприятия, отметил Евгений Стружак и пояснил, что соцподдержка ветеранов «всегда является приоритетом Правительства Москвы», - они получают выплаты, приуроченные к памятным датам Великой Отечественной войны, адресную помощь.

«Сегодня ветераны, живущие в столице, не только получают всю необходимую помощь, но и сами активно участвуют в наших проектах по самым разным направлениям», - также отметил Евгений Стружак, чьи слова приводятся на портале мэра.

Также городские власти сообщили, что в настоящее время в Москве проживают более 27 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из этого числа:
455 -инвалиды Великой Отечественной войны;
2 тыс. 158 - участники Великой Отечественной войны;
22 тыс. 507 - труженики тыла;
1 тыс. 905 - жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Напомним, что как сообщало ИА МОССОВЕТ в 2014 году, на этот же период мая 2014 года, в Москве проживало чуть более 150 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) "среди них:
5283 – инвалиды ВОВ,
21864 – участники ВОВ,
119635 – труженики тыла".

Напомним, что в понедельник, 9 мая, в период массовых мероприятий вводятся ограничения в работе общественного транспорта. Так в период шествия акции «Бессмертный полк» в центре Москвы для пассажиров будут закрыты станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная».

В 10:00 на Красной площади начнется парад в честь 77-й годовщины Победы. Над центром и Красной площадью в рамках воздушной части парада пролетят 77 самолетов и вертолетов.

Праздничный салют в Москве 9 мая начнется в 22:00 и пройдет более чем на трех десятках площадок во всех административных округах столицы. СПИСОК площадок в Москве, где планируется 9 мая 2022 года запустить салюты и фейерверки.

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Карта места

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Теги: 
Москва  9 мая  ветераны  парад  участники  бессмертный полк  транспорт  салют 

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