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Общество     14.05.2022 14:33

Андрей Бабушкин скоропостижно скончался на 59-м году жизни

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Теги:  Андрей Бабушкин  СПЧ  Отрадное  Яблоко 

14 мая. Mossovetinfo.ru - В ночь на 14 мая 2022 года на 59-м году жизни скоропостижно скончался председатель постоянной комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава комитета «За гражданские права» Бабушкин Андрей Владимирович. В 2012 году указом Президента РФ Бабушкин был включен в состав СПЧ.

СПЧ выразил «глубокие соболезнования родным и близким этого выдающегося человека» и напомнил, что Бабушкин работал над проектом амнистии 2000 года, был автором широкого ряда норм, вошедших в действующее законодательство.

Бабушкин входил в Общественный совет при МВД России, в Общественный совет при министре юстиции РФ по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы, в Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в РФ, был членом президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными органами.

Работал над проектом амнистии 2000 года, был автором широкого ряда норм, вошедших в действующее законодательство. Входил в Общественный совет при МВД России, в Общественный совет при министре юстиции РФ по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы, в Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в РФ, был членом президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными органами.

В мае 2018 года глава СПЧ сообщал, что «в качестве общественных наблюдателя от СПЧ на протестной акции в Москве сегодня будет работать Андрей Бабушкин».

В 1997 году создал и возглавил комитет «За гражданские права», - правозащитную благотворительную организацию, занимающуюся оказанием правовой помощи заключенным, незаконно осужденным, жертвам пыток, сиротам, бездомным, участвуя более чем в пяти тысячах дел..

В 1990 году был избран депутатом Моссовета, возглавлял Комиссию по профилактике преступности и работе спецучреждений. Депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное нескольких созывов.

Бабушкин родился 28 января 1964 года в селе Звягино Пушкинского района Московской области, проходил срочную службу в Советской Армии, в 1989 году окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "социология". С 15 лет начал работать.

С 1999 года Андрей Бабушкин был членом партии «Яблоко» и одним из разработчиков ее программы. Многие годы был заместителем председателя московской региональной организации РДП «Яблоко», один из разработчиков программы партии.

Родился в 1964 году в селе Звягино Пушкинского района Московской области. Проходил срочную службу в Советской Армии. В 1989 году окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "социология". С 15 лет начал работать.

Автор более двух десятков книг и брошюр по вопросам защиты прав человека, за его авторством свыше 300 публикаций.

Награды - медаль "Защитнику свободной России", медаль к 850-летию Москвы. Поощрения - более 100 благодарственных писем от школ, исправительных учреждений и иных государственных учреждений.

Фото: с блога А.Бабушкина – отчет муниципального депутата Бабушкина о работе, март 2022 года.


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Теги: 
Андрей Бабушкин  СПЧ  Отрадное  Яблоко 

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