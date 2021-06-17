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Общество     17.06.2021 14:13

Аномальная жара ожидается в Москве с 19 по 23 июня

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Теги:  погода  прогноз погоды  жара 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Аномальная жара ожидается в Москве с 19 по 23 июня, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в указанный период в дневное время температура воздуха в Москве будет подниматься до +29...+34 °С.

Ранее сообщалось, что сильная жара без осадков продлится в Москве как минимум до середины следующей недели.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  жара 

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