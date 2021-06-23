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Общество     24.06.2021 11:30

Аномальная жара в центральной России может продлиться до конца июня

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Теги:  погода  прогноз погоды 

24 июня. Mossovetinfo.ru - Пришедшая в центральную Россию аномальная жара может сохранится на следующей неделе, сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова.

Старков отметил, что сейчас синоптики расходятся в своих прогнозах. Одни считают, что на следующей неделе температура воздуха опустится до 25-28 градусов тепла. Однако ряд специалистов считают, что возможна регенерация антициклона, который принес жару в центральную Россию, и тогда жара сохранится.

Старков напомнил 2010 год, когда подобный антициклон блокировал перенос воздуха и в результате сильная жара держалась около 2 месяцев.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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