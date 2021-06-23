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Общество
24.06.2021, 11:30
Аномальная жара в центральной России может продлиться до конца июня
24 июня. Mossovetinfo.ru - Пришедшая в центральную Россию аномальная жара может сохранится на следующей неделе, сообщ...
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Общество
24.06.2021, 10:58
Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос
24 июня. Mossovetinfo.ru - Ограничение максимально разрешенной скорости на улицах городов до 30 километров в час подде...
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Общество
23.06.2021, 15:23
В Москве побит температурный рекорд для 23 июня
23 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве побит температурный рекорд для 23 июня, который был установлен в 1948 году, сообщает АГ...