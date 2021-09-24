 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     24.09.2021 11:47

Бастрыкин предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных телеканалах

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Александр Бастрыкин  информация  молодежь  информационная безопасность  телеканалы  ограничения 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на общедоступных федеральных каналах.

По мнению главы СК РФ, необходимо ограничить показ «сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь».

Бастрыкин заявил, что связь между демонстрацией подобного контента и появлением агрессии уже давно доказана. Кроме того, доказано, что демонстрация подобных сцен влияет на преступность в молодежной среде и интеллектуальное развитие молодежи

Глава СК РФ также заявил о необходимости принять дополнительные меры по защите молодежи «от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию».

При этом, Бастрыкин заявил, что необходимо разработать новую концепцию комплексной информационной безопасности и принять ее в кратчайшие сроки.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Александр Бастрыкин  информация  молодежь  информационная безопасность  телеканалы  ограничения 

Возврат к списку

Лента новостей

17:13 Другое Олег Знарок возглавит сборную России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

15:51 Общество В Москве будет холодно и дождливо в выходные, 25-26 августа

15:36 В России Средний размер пенсии в 2022 году вырастет до 18 521 рубля

14:41 Город (Москва и область) В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для больных с COVID-19 и пневмонией

14:20 Власть ЦИК РФ признал выборы в Госдуму состоявшими

Актуальные материалы

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru